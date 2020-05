JP Talks recebe Emílio Munaro, VP do Instituto Ayrton Senna

Divulgação Emilio Munaro é o convidado do JP Talks



O JP Talks desta quinta-feira (28) recebe Emílio Munaro, vice-presidente de Desenvolvimento Global e Comunicação do Instituto Ayrton Senna, para falar sobre a importância da saúde mental e das competências socioemocionais durante o isolamento social.

Na conversa com Marc Tawil, jornalista e host do podcast Autoperformance da Jovem Pan, Munaro também falará sobre as iniciativas da entidade em educação e os efeitos da pandemia de Covid-19 no ensino entre alunos e professores.

As lives do JP Talks são sempre às segundas e quintas, às 11h30, no Instagram da @JovemPanNews.

O principal objetivo da série de entrevistas é sempre levar um convidado que seja destaque na sua área de atuação e tenha uma história inspiradora e de motivação pessoal.