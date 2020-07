Divulgação Carolina Dostal é a convidada do JP Talks



Nesta segunda-feira (13), a série de lives JP Talks recebe Carolina Dostal, mentora e especialista em LinkedIn, rede na qual é uma principais influenciadoras do Brasil.

Administradora de empresas, professora da ESPM e especializada em Marketing de Serviços, ela também é fundadora da empresa Carolina Dostal Assessoria LinkedIn, especializada em elaboração e remodelagem de perfil LinkedIn para profissionais de diversos setores, ajudando-os a se destacar na maior rede profissional do mundo.

Na entrevista com Marc Tawil, jornalista e apresentador do podcast Autoperformance da Jovem Pan, ela contará sua experiência como influenciadora no mundo corporativo e como, através de suas palestras e workshops, orienta a utilização para o uso consciente das redes sociais.

As lives do JP Talks são sempre às segundas e quintas, às 11h30, no Instagram da @JovemPanNews.

O principal objetivo da série de entrevistas é sempre levar um convidado que seja destaque na sua área de atuação e tenha uma história inspiradora e de motivação pessoal.