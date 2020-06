JP Talks recebe Clodoaldo Araújo, vencedor do ‘Aprendiz – O Sócio’ e novo apresentador da Jovem Pan

Divulgação Clodoaldo Araújo é o convidado do JP Talks



Na quinta-feira (11), a série de lives JP Talks recebe Clodoaldo Araújo, vencedor da quinta temporada do reality show de negócios Aprendiz – O Sócio e apresentador do Rota da Inovação, novo programa da Panflix, a plataforma de streaming da Jovem Pan.

Na conversa com Marc Tawil, jornalista e host do podcast AutoPerformance, ele falará sobre o projeto que estreia nesta quarta-feira (10) e sobre sua experiência como empresário que construiu a carreira acreditando e apostando em negócios disruptivos.

Para a realização do Rota da Inovação, ele viajou o mundo para entender a visão das mentes mais brilhantes e empreendedoras nos mais diferentes mercados e campos de pesquisa, desde tecnologia e negócios até arquitetura e engenharia. “A ideia é mostrar, pelos mais de 50 países que eu já percorri, o que o mundo tem feito de inovador nos últimos tempos. E, quem sabe, inspirar novos talentos a descobrirem habilidades pessoais”, afirma ele.

As lives do JP Talks são sempre às segundas e quintas, às 11h30, no Instagram da @JovemPanNews.

O principal objetivo da série de entrevistas é sempre levar um convidado que seja destaque na sua área de atuação e tenha uma história inspiradora e de motivação pessoal.