JP Talks recebe David Grinberg, vice-presidente da Arcos Dorados

Na segunda-feira (15), a série de lives JP Talks recebe David Grinberg , vice-presidente de comunicação corporativa da Arcos Dorados , operadora da marca McDonald’s no mercado latino-americano, para contar sua história de foco e superação, que envolve uma vitória contra o câncer.

Eleito o “Comunicador do Ano” pela Aberje (Associação Brasileira de Comunicação Empresarial) em 2017 e um dos “Profissionais de Marketing Esportivo do Ano 2015”, pela revista Meio&Mensagem, Grinberg também é triatleta e está lançando o livro “Rotina de Ferro” (ed. Planeta), que aborda como se recuperou do câncer com “motivação, disciplina e resiliência de um ironman”.

Na conversa com Marc Tawil , jornalista e apresentador do podcast Autoperformance da Jovem Pan, ele falará sobre o novo projeto e como sua experiência com a doença o ajudou a ter uma nova visão da vida e dos negócios.



