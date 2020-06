JP Talks recebe Elisa Tawil, LinkedIn Top Voice e idealizadora do movimento Mulheres do Imobiliário

Divulgação Elisa Tawil é a convidada do JP Talks



Na quinta-feira (25), a série de lives JP Talks recebe Elisa Tawil, consultora estratégica de negócios, host do podcast Vieses Femininos e idealizadora e co-fundadora do movimento Mulheres do Imobiliário.

Na conversa com Marc Tawil, jornalista e apresentador do podcast Autoperformance da Jovem Pan, ela falará sobre como é possível encontrar equilíbrio entre família, negócios e projetos em tempos de crise.

Primeira certificada Shakti Leader em São Paulo e membro da Tiara Resource Circle, Elisa também é colunista na revista HSM e no Imobi Report, além de uma das principais influenciadoras do LinkedIn.

As lives do JP Talks são sempre às segundas e quintas, às 11h30, no Instagram da @JovemPanNews.

O principal objetivo da série de entrevistas é sempre levar um convidado que seja destaque na sua área de atuação e tenha uma história inspiradora e de motivação pessoal.