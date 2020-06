JP Talks recebe Gilson Rodrigues, o ‘prefeito’ de Paraisópolis

Divulgação Gilson Rodrigues é o convidado do JP Talks



Nesta segunda-feira (22), a série de lives JP Talks recebe o líder comunitário, Gilson Rodrigues, considerado o “prefeito” de Paraisópolis, onde vivem mais de 100 mil pessoas na capital paulista.

Na conversa com Marc Tawil, jornalista e apresentador do podcast Autoperformance da Jovem Pan, ele falará sobre a organização das favelas no enfrentamento da pandemia de Covid-19 e como, na condição de liderança, estimula negócios sustentáveis e inclusivos na comunidade onde vive. Atualmente, há na região 42 ações sociais bancadas por empresas privadas, 24 das quais gerenciadas por moradores.

Presidente da União de Moradores e Comerciantes de Paraisópolis, Gilson também é coordenador nacional do G-10 das Favelas, bloco que reúne empreendedores sociais das principais comunidades do país: Rocinha (RJ), Rio das Pedras (RJ), Heliópolis (SP), Paraisópolis (SP), Cidade de Deus (AM), Baixadas da Condor (PA), Baixadas da Estrada Nova Jurunas (PA), Casa Amarela (PE), Coroadinho (MA) e Sol Nascente (DF).

