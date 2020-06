JP Talks recebe Hebert Mota, o ‘empresário dos famosos’

Divulgação Hebert Mota é o convidado do JP Talks



Na segunda-feira (8), a série de lives JP Talks recebe Hebert Mota. Autor, palestrante e empreendedor, Mota é considerado o “empresário dos famosos” e tem mais de 20 anos de experiência na indústria do entretenimento e da comunicação.

Na conversa com Marc Tawil, jornalista e apresentador do podcast Autoperformance da Jovem Pan, ele contará como batalhou para sair da periferia de São Paulo e marcar presença nos mais diversos cantos do mundo fazendo negócios, sem deixar de lembrar de suas origens. Sua trajetória é contada no seu primeiro livro, ‘Movimento, Logo Existo’ (Matrix Editora), com prefácio assinado pelo cantor e amigo Seu Jorge.

As lives do JP Talks são sempre às segundas e quintas, às 11h30, no Instagram da @JovemPanNews.

O principal objetivo da série de entrevistas é sempre levar um convidado que seja destaque na sua área de atuação e tenha uma história inspiradora e de motivação pessoal.