JP Talks recebe Jonathas Freitas, sócio do fundo DreamMaker

Divulgação Jonathan Freitas é o convidado do JP Talks



Nesta quinta-feira (2), a série de lives JP Talks recebe o empresário e investidor Jonathas Freitas, sócio do fundo DreamMaker, que possui 18 startups com valor de mercado de US$ 100 milhões.

Eleito empreendedor do ano pelo Prêmio Jovem Brasileiro, ele recebeu da Câmara de São Paulo a medalha São Paulo Digital por compartilhar conteúdos que transformam a vida das pessoas. Em sua jornada empreendedora fundou empresas conhecidas mundialmente, entre elas o Gerenciagram e a ManyContent. Em seu perfil Instagram, que conta com aproximadamente 100 mil seguidores, ele conta, por exemplo,como construiu uma empresa de R$ 40 milhões em apenas 2 anos.

Na conversa com Marc Tawil , jornalista e apresentador do podcast Autoperformance da Jovem Pan, ele abordará, entre outros temas, como investir com sabedoria e eficiência no mercado pós-pandemia de Covid-19.

As lives do JP Talks são sempre às segundas e quintas, às 11h30, no Instagram da @JovemPanNews

O principal objetivo da série de entrevistas é sempre levar um convidado que seja destaque na sua área de atuação e tenha uma história inspiradora e de motivação pessoal.