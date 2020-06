Divulgação Nina Silva é a convidada do JP Talks



Nesta quinta-feira (18), a série de lives JP Talks recebe Nina Silva, CEO do Movimento Black Money e executiva da área de tecnologia com mais de 20 anos de experiência.

Especializada em gestão de projetos internacionais e transformação digital, Nina também é escritora, mentora de negócios, palestrante e colunista da MIT Sloan Review, do caderno PME Estadão e da revista Forbes. Em 2019, ela foi considerada pela Forbes uma das 20 Mulheres Mais Poderosas do Brasil e pela MIPAD (Most Influential People of African Descent) como uma das 100 afrodescendentes mais influentes do mundo com menos de 40 anos.

Na conversa com Marc Tawil, jornalista e apresentador do podcast Autoperformance da Jovem Pan, ela falará sobre a presença negra nos negócios e no empreendedorismo.

Recentemente, ela e outras empresárias e influenciadoras, inspiradas pelo movimento #VozesNegrasImportam, assumiram as redes sociais de diversas personalidades brasileiras como forma de dar visibilidade às mulheres negras na comunicação. Nesta ação, Nina ficou encarregada da representação virtual do comediante Fábio Porchat.

As lives do JP Talks são sempre às segundas e quintas, às 11h30, no Instagram da @JovemPanNews.

O principal objetivo da série de entrevistas é sempre levar um convidado que seja destaque na sua área de atuação e tenha uma história inspiradora e de motivação pessoal.