JP Talks recebe Tati Oliva: como criar conexões empoderadoras?

Divulgação Tati Oliva é a convidada do JP Talks



Nesta segunda-feira (1), a série de lives JP Talks recebe Tati Oliva, fundadora e diretora-geral da Cross Networking, agência especializada em unir marcas e pessoas em parcerias que geram soluções de impacto nos negócios.

Na conversa com Marc Tawil, jornalista e apresentador do podcast Autoperformance da Jovem Pan, a empresária e autora de “Um Mais Um é Maior Que Dois” (Colmeia Edições) falará sobre a importância da criação de conexões emponderadoras em diversas áreas da vida, especialmente em tempos de pandemia de Covid-19.

“A solidariedade não é mais uma opção, é a única alternativa. O momento é de união. De repente, deixamos todos de olhar apenas para nossos umbigos”, afirma Tati. “Gostaria de ter certeza de que essa forma de solidariedade continuasse após a pandemia. Os artistas vão continuar fazendo lives? Marcas continuarão dando kits para quem precisa? Porque o problema sempre existiu. É preciso abraçar uma causa que faz sentido para você e continuar com isso depois que a crise passar.”

As lives do JP Talks são sempre às segundas e quintas, às 11h30, no Instagram da @JovemPanNews.

O principal objetivo da série de entrevistas é sempre levar um convidado que seja destaque na sua área de atuação e tenha uma história inspiradora e de motivação pessoal.