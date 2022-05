Programa Linha de Frente aumenta audiência da Jovem Pan News nos finais de semana

Todos os sábados e domingos, apresentadores e especialistas discutirão os temas mais comentados da semana

Reprodução/Jovem Pan News O Linha de Frente, novo talk show da Jovem Pan, estreou no último final de semana e foi líder de audiência em pelo menos 19 targets



A Jovem Pan News mudou a programação do início das noites de sábado e de domingo com a chegada do talk show noturno Linha de Frente. A estreia no último final de semana já mostrou que o programa veio para disputar espaço na televisão brasileira. No domingo, 1, de acordo com a Kantar Ibope, no ranking de emissoras de notícias, a nova atração foi líder de audiência em pelo menos 19 targets, à frente de suas principais concorrentes, e assumiu a vice-liderança em 11 targets.

O programa terá apresentadores e especialistas que analisarão os principais assuntos da semana nas áreas de política, entretenimento e comportamento. A composição de apresentadores não será fixa, mas contará com nomes importantes como Ricardo Ventura, Alessandro Santana e Liliane Ventura. Os temas também serão rotativos e, a cada edição, novos assuntos estarão na mesa para debate.

O lançamento também reforça a programação da Jovem Pan em meios digitais, sendo exibido no canal do YouTube, no Jovem Pan News, no app Panflix e na Rede Jovem Pan News de rádio AM. O programa vai ao ar todos os sábados, às 19h, e domingos, às 20h. O Linha de Frente chega para trazer o DNA de opinião da Jovem Pan, que sempre apresentou modelos de talk shows com grande sucesso. “É um programa em que a liberdade de expressão é colocada em prática, garantindo que os inícios de noite dos finais de semana terão um clima divertido e, ao mesmo tempo, muito informativo”, afirma Marcelo Camargo, diretor de marketing do Grupo Jovem Pan. Para mais informações, acesse o portal www.jovempan.com.br, saiba mais sobre o Linha de Frente e os outros programas da Jovem Pan e fique por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo.

A Jovem Pan é um dos maiores grupos de mídia do Brasil. Fundada em 1942, é a maior na área de radiodifusão da América Latina, além de ser a primeira rádio do Brasil que virou TV. Hoje, destaca-se por ser multiplataforma e por ter uma programação diversa, que bate recordes de audiência com sua programação voltada ao jornalismo, entretenimento e esportes. Oferece mais de 42 canais online e serviço de streaming (via Panflix), sempre com o compromisso de promover o diálogo aberto entre os brasileiros, com análise crítica e diferentes opiniões e pontos de vista. A Jovem Pan é o maior canal de notícias do YouTube e líder absoluta de audiência qualificada com: a Rádio Jovem Pan, quatro emissoras próprias e 110 afiliadas, sendo 85 emissoras em FM e 20 emissoras em AM. Veicula mais de 150 vídeos novos todos os dias e 20 mil horas de programação original por ano, exibidas em mais de 42 canais online via YouTube.