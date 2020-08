Escola fechada: Como lidar com as aulas online das crianças sem surtar

Psicólogo Tiago Tamborini e a apresentadora Paula Carvalho discutem no podcast quais as saídas para pais e crianças nessa nova fase da educação brasileira

Reuters/JOSH MORGAN/Staff Aulas online tem cansado as crianças e os pais



Fazer home office, cuidar da casa e acompanhar as aulas online das crianças têm sido o desafio de muitos pais. Para esclarecer dúvidas e ajudar os responsáveis a se adaptar aos novos meios de educação durante a pandemia do novo coronavírus, o podcast Manual do Filho traz o psicólogo Tiago Tamborini e a apresentadora e mãe Paula Carvalho para debater os desafios desse momento. O programa vai ao ar toda segunda-feira e pode ser acompanhado ao vivo pelo canal do Youtube ‘As Dicas de Vida’, além de estar no Panflix, o novo serviço de streaming brasileiro do Grupo Jovem Pan.

No episódio dessa semana, Tiago e Paula debatem as dificuldades com a concentração dos filhos mais novos, como encontrar alternativas para conciliar a rotina familiar ao homeschooling e, o mais importante, como evitar as frustrações e o estresse que as aulas online tem proporcionado. Para o psicólogo, o essencial desse novo modelo de educação é adaptar a realidade da família ao que é possível naquele momento, respeitar o limite e o tempo das crianças – e dos próprios pais – e diminuir as expectativas com cobranças.

Em episódios anteriores, a dupla já tinha debatido o retorno às aulas presenciais e quando será o melhor momento para as escolas reabrirem. Também tratou de questões de saúde mental na adolescência, a privacidade de crianças pequenas e o tabu se a agressão verbal ou física funciona como um mecanismo de aprendizagem. Os problemas dos pais também são tratados no podcast ‘Manual do Filho’ que debate o quanto pais sobrecarregados podem ficar mais estressados e se os adultos têm direito à um momento de reflexão e calma durante a rotina agitada de trabalho e casa. Confira todos esses episódios também no Panflix.