Linha GS da BMW Motorrad completa 40 anos; confira os destaques na loja premium da marca

Caltabiano BMW Motorrad oferece experiência única de compra e entrega segurança ao cliente ao contemplar 3 anos de garantia ao produto

Divulgação A linha GS privilegia a eficiência energética, com a utilização de material leve, excelente aerodinâmica e equilíbrio perfeito entre alta potência e baixo peso



“Make Life a Ride.” É com esse conceito que a Caltabiano BMW Motorrad inaugura em São Paulo um estilo pioneiro da marca no universo da aventura. E o Máquinas na Pan aproveitou para percorrer, a bordo da moto G 310 GS, o trecho que vai dos estúdios do Panflix, na avenida Paulista, até a loja conceito da marca, em Pinheiros. A Caltabiano BMW Motorrad é a primeira loja a adotar o novo padrão “Make Life a Ride” no Brasil e, ao percorrer seu espaço interno, fica fácil entender esse conceito que gostaríamos de ter no dia a dia.

O amplo espaço de estacionamento, projetado para o universo das duas rodas, recebe com tapete vermelho o entusiasta da marca, que ao entrar na loja, já encontra desde a moto de entrada G 310 GS até os modelos top de linha, como o GS 1250. O Máquinas na Pan explorou o universo GS, que neste ano completa 40 anos e traduz muito bem o estilo “Gelund und Strasse”, proporcionando prazer tanto ao pilotar na estrada ou terreno, com características mais off-road, como nas ruas da cidade movimentada.

Esse conceito está alinhado com as vias públicas de uma megalópole como São Paulo, que tem na sua mobilidade urbana, obstáculos, lombadas, aclives e declives acentuados, irregularidades no piso e até mesmo enchentes. Além disso, a linha privilegia a eficiência energética, com a utilização de material leve, excelente aerodinâmica e equilíbrio perfeito entre alta potência e baixo peso, proporcionando uma relação única entre peso e potência no mercado. A conveniência da boutique, com acessórios originais BMW, oficina muito bem aparelhada e atendimento e pós-vendas premium, oferece aquele algo a mais para os clientes da marca, e entrega também segurança na hora da compra, ao contemplar 3 anos de garantia para todo o seu line up de motocicletas.

É o atendimento, a confiabilidade, a fidelização e o pós-venda que confirmam a liderança da Caltabiano BMW Motorrad no ranqueamento de vendas dos últimos 5 anos consecutivos. Para que você mergulhe nessa aventura com a equipe do Máquinas na Pan, listamos abaixo os principais destaques da nossa visita e convidamos você para acompanhar o vídeo que foi ao ar na Jovem Pan, ao longo da nossa programação.

G 310 GS

Potência 34 cv

Torque 28

6 marchas

Motor monocilíndrico

Freios ABS

Painel digital

F 750 GS Premium

Potência 77 cv

Torque 86

Computador de bordo

Controle automático de estabilidade

Farol e lanterna em led

Manoplas aquecidas

Modo de pilotagem (rain/road)

F 850 GS Adventure

Potencia 80 cv

Torque 86

ABS pro

Sistema de partida sem chave

Controle de tração dinâmico

Farol em led

Luzes de direção em led

Manoplas aquecidas

Modos de pilotagem pro

Painel TFT com conectividade

R 1250 GS Premium

Potência 136 cv

Torque 143

Freios ABS pro

Painel TFT com conectividade

Sistema de partida sem chave

Ajuste eletrônico da suspensão

Assistente de troca de marchas pro

Assistente de partida de subida

Controle de tração dinâmico

Farol em led

Rodas Raiadas

R 1250 GS Adventure

Todos os itens da R 1250 GS premium + os itens abaixo

Tanque de combustível 30 litros

Parabrisa maior

Proteção de motor

Farol de milha auxilar

S 1000 RR

Potência 207 cv

Torque 113

Painel TFT 6,5″ com conectividade

Freios com ABS pro

Manopla aquecida

Assistente de partida de subida

Assistente de troca de marchas pro

BMW shiftcam

Controle de tração dinâmico

Controle de suspensão ativa

Modos de pilotagem pro

Luzes de direção em led