Márcia Dantas comanda edição especial de Dia das Mulheres do Máquinas da Pan na Jovem Pan

Episódio reúne jornalistas referência do setor automotivo e destaca o protagonismo feminino nas decisões de compra de veículos

  • 06/03/2026 16h06
Simone Arruda d Alex Ruffo e Márcia Dantas

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, o programa Máquinas da Pan, da Jovem Pan, exibe neste sábado, 7 de março, às 13h30, uma edição especial dedicada ao protagonismo feminino no mercado automotivo. O episódio reúne jornalistas reconhecidas do setor para discutir tendências da indústria e o papel crescente das mulheres nas decisões de compra de veículos.

Nesta edição, a apresentadora Márcia Dantas, âncora do Tempo Real, assume o comando do programa ao lado do jornalista automotivo Alex Ruffo, em uma parceria que reforça a proposta editorial do Máquinas da Pan de trazer análise qualificada e debate sobre carros, mobilidade e comportamento de consumo.

Participam da conversa Rafaela Borges (UOL), Paula Gama (UOL), Camila Camanzi (Carros com Camanzi) e Lucia Camargo, referência histórica do Jornal do Carro e da cobertura digital do setor automotivo. Durante o programa, as convidadas também compartilham suas visões sobre o mercado e revelam qual seria o carro dos sonhos para ter na garagem.

Dados do setor ajudam a explicar a relevância do tema. Estudos indicam que as mulheres influenciam entre 70% e 80% das decisões de compra de veículos no Brasil e já representam mais de 50% das compras diretas de automóveis, evidenciando o peso do público feminino nas escolhas de consumo e nas transformações do mercado.

O Máquinas da Pan vai ao ar no sábado, 7 de março, às 13h30, na TV Jovem Pan, disponível na TV por assinatura e também na TV aberta na praças de São Paulo, Campinas, Cuiabá e Santa Inês. O programa também pode ser acompanhado nas plataformas digitais da Jovem Pan, no YouTube e no Panflix.

 

