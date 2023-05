AO VIVO: Deltan Dallagnol concede entrevista ao Morning Show; assista

Ex-procurador da Lava Jato teve mandato de deputado federal cassado pelo TSE nesta terça-feira

Reprodução/Jovem Pan Deltan Dallagnol concede entrevista ao programa Morning Show



Deltan Dallagnol, que teve seu mandato de deputado federal cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta terça-feira, 16, concede entrevista ao programa Morning Show nesta quinta-feira, 18. Os ministros da Corte entenderam que a saída de Deltan do cargo de ex-procurador da República ocorreu de maneira irregular, já que ele era alvo de 15 procedimentos administrativos do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) que poderiam lhe render processo administrativo disciplinar e torná-lo inelegível. Por ter antecipado sua saída do cargo público, o TSE enxergou uma manobra para fraudar a lei. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que a decisão do TSE será analisada pela Corregedoria da Casa.

Assista ao vivo a entrevista de Deltan Dallagnol ao Morning Show: