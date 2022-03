Dallagnol diz que Lula tentará ‘vingança’ contra Lava Jato caso seja eleito: ‘Não tenho receio’

Em entrevista ao Morning Show, ex-procurador falou sobre sua saída do Ministério Público e a pauta do combate à corrupção nas eleições de 2022

Nesta quinta-feira, 17, o programa Morning Show, da Jovem Pan, recebeu o ex-procurador da República Deltan Dallagnol. Conhecido por sua atuação na operação Lava Jato, o jurista falou sobre o favoritismo de Lula nas pesquisas para as eleições de 2022. “Isso não tem qualquer chance de acontecer, você não tem nenhum fato. Isso não tem a mínima chance de acontecer. Está tendo e vai ter vingança. Eles estão fazendo de tudo. O problema é que eles não tem fatos. Não tenho receio porque não tem fatos”, disse. Dallagnol defendeu a manutenção da pré-candidatura de Sergio Moro (Podemos) à Presidência. “Ele é guiado por princípios e valores, por acreditar em causas. A leitura que eu tenho é que ele quer oferecer o nome dele para uma alternativa para debate. As minhas pautas, e acredito que as dele, são conservadoras. Os debates ainda vão acontecer, a gente tem um longo caminho até o fim”, acrescentou.

Dallagnol ainda justificou sua filiação ao Podemos após saída do Ministério Público. Para ele, a luta contra a corrupção não foi suficiente no contexto jurídico. “O que eu vejo é um movimento de pessoas que se indignaram com a corrupção política, com o modo de funcionar do sistema político, que fizeram o melhor para mudar essa realidade e viram que não era o suficiente, que essa realidade precisa ser mudada dentro do Congresso Nacional”, justificou. O ex-procurador disse ainda que abdicou de uma paixão para seguir novos rumos. “No final do ano passado, me vi numa encruzilhada. Tinha uma paixão pelo que fazia, mas se seguisse eu estava amarrado. Para que possamos sonhar com um país mais justo, eu pessoalmente tomei essa decisão de sair do Ministério Público. Não foi fácil, largo uma carreira de 18 anos. Casos de corrupção, pedofilia, tráfico de drogas, desvio de dinheiro público. Saio para continuar lutando por um sonho”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Deltan Dallagnol: