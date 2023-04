Delegada dá dicas para não cair em golpe das malas em aeroportos

Em entrevista ao Morning Show, Raquel Galinatti incentivou passageiros a fotografarem e acompanharem comprovantes de bagagens durante o despacho

SAULO DIAS/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Brasileiras foram presas na Alemanha em uma troca de etiquetas entre suas malas e bagagens com drogas



Nesta terça-feira, 11, o programa Morning Show recebeu a delegada Raquel Galinatti. Em entrevista, ela deu dicas par driblar golpes em aeroportos. A preocupação se tornou comum após a repercussão do caso de duas brasileiras que foram presas na Alemanha após uma troca de etiquetas entre suas malas e bolsas com drogas. “É uma situação que realmente assusta e amedronta quem pega avião, voa ou viaja de forma cotidiana. É uma situação em que a gente não consegue solucionar completamente que quadrilhas estão, supostamente, no meio dos funcionários de forma completamente não previsível. Há, sim, situações em que se pode minimizar o risco a partir do momento que a gente toma determinadas medidas. Por exemplo, as malas quando são pesadas devem ser fotografadas, antes e depois de irem para o despacho. Elas devem estar de certa forma monitoradas, no dispositivo que comprove com o ticket”, explicou a delegada. “A responsabilidade completa é da empresa aérea a partir do momento em que a mala foi despachada até o local de destino. Se está sendo assim, pode até impedir que algo aconteça, como foi com as duas mulheres presas acusadas de tráfico internacional de drogas. É uma situação que realmente causa muito temor, sabendo que a responsabilidade completa deve ser da empresa aérea. Situações como lacre de mala, identificação e, principalmente, peso. Ter o comprovante do peso da mala faz com que você tenha uma proteção maior para provar. Temos que ter atenção triplicada”, afirmou.