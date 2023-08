Exclusivo: Jair Bolsonaro fará três cirurgias em setembro

Principal procedimento será realizado no abdômen e tem ligação com a facada sofrida pelo ex-presidente em 2018; ex-chefe do Executivo foi internado nesta quarta-feira, 23

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Informação foi confirmada pelo próprio ex-presidente nesta quarta-feira, 23



O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) vai realizar três cirurgias no mês de setembro. A informação foi dada pelo próprio ex-presidente ao repórter Rodrigo Viga, da Jovem Pan News, nesta quarta-feira, 23. A mais importante será uma cirurgia no abdômen, ainda em razão da facada que sofreu durante a campanha presidencial de 2018. Bolsonaro disse estar com a saúde “100%”. No começo da manhã desta quarta, ele foi internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para realizar exames de rotina. A informação foi confirmada pelo advogado e ex-ministro Fabio Wajngarten, que afirmou que os exames “têm por objetivo avaliar sua condição clínica, principalmente no sistema digestivo, tráfego intestinal, aderências, hérnia abdominal e refluxo”. Ainda segundo Viga, os exames ajudarão a nortear as cirurgias que serão feitas e o ex-presidente deverá receber alta nesta quinta-feira, 24. Depois disso, Bolsonaro confirmou que estará na festa do Peão de Boiadeiro de Barretos na próxima sexta-feira, 25.