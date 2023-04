Felipe Prior questiona favoritismo de Amanda no ‘BBB 23’: ‘Vai ganhar e não sei o porquê’

Em entrevista ao Morning Show, o ex-BBB afirmou que participantes do reality não rendem mais: ‘Quando saem ganham o dinheiro em publicidade’

Felipe Prior foi o convidado do programa Morning Show



O ex-BBB Felipe Prior esteve no programa Morning Show desta terça-feira, 25. Em entrevista, o arquiteto opinou sobre o trio de finalistas do BBB 23 – Aline Wirley, Bruna Griphao e Amanda Meirelles. “Quem vai levar vai ser a Amanada, está nítido que ela vai ganhar e não sei o porquê, ela não fez nada. Aline não fez nada, Bruna não fez nada”, disse. O último paredão da edição, entre Ricardo “Alface” e Larissa, registrou 22 milhões de votos. Prior criticou o engajamento do público com a atual edição e afirmou que o valor do prêmio final não compensa, se comparado aos contratos publicitários. “As pessoas perceberam que não vale a pena jogar o programa, vale a pena você fazer o parcial, ficar quietão lá dentro. Quando sai você ganha o dinheiro com publicidade. As pessoas que são de verdade, como eu, muitas vezes são prejudicadas. Falam que eu sou polêmico, eu sou um cara de verdade. Se me encontrarem na padaria ali embaixo, é igualzinho o jeito de falar. Muitas vezes as pessoas fazem um personagem lá dentro”, acrescentou.

“A culpa é do próprio brasileiro, o brasileiro que alimenta isso e acaba criando essa situação. A própria hipocrisia do brasileiro alimenta essa situação. Meu paredão teve 1,6 bilhão de votos. Claro, era uma pandemia. Estava todo mundo em casa, não tinha futebol, a maior paixão do brasileiro. Os próprios jogadores e artistas estavam assistindo e acompanhando. Tudo isso fez uma comoção. Eles fazem uma seleção com psicólogos a maior parte [do processo], vendo como são as atitudes em diferentes situações. Como colocam zero pessoas que se dão bem é praticamente impossível”, pontuou Prior. O influenciador também relembrou sua saída do reality show e afirmou que teve dificuldades na carreira após acusações de assédio sexual. “Saí meio perdidão, é doideira sair no meio da pandemia. Depois não tive muito contato. Tenho minha consciência tranquila. Acaba que me atrapalhou muito, mas posso dizer que consciência vale muito mais. Hoje vou em um estádio de futebol com uma série de atletas que são meus ídolos, sou um cara ovacionado com eles. Para mim, isso é o mais importante. Claro que isso atrapalhou, sim, até na trajetória do programa. Vida que segue, a verdade é uma só. Consciência é uma só”, concluiu.

