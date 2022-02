Fontenelle diz que implorou ao governo para que Frias não ocupasse a Cultura: ‘Desqualificado’

Em entrevista ao ‘Morning Show’, apresentadora afirma que secretário ‘não vale um real’ e ‘não tem nada de conservador’

Reprodução/Jovem Pan News Antônia Fontenelle foi a convidada do programa Morning Show desta quinta-feira, 17



Nesta quinta-feira, 17, o programa Morning Show recebeu a apresentadora Antônia Fontenelle. Em entrevista, ela revelou que fez apelos públicos para que o governo federal não chamasse Mario Frias para ocupar o cargo de secretário da Cultura. “Eu gritei tanto, pedi tanto e implorei: ‘Não coloquem esse rapaz neste cargo’. Gente da base do governo me ligou e falou: ‘Se você é contra, vem aqui para a gente fazer uma reunião’”, contou. A atriz ainda afirmou que Frias mente em relação à sua convivência com ela. “Esse rapaz diz por aí que não me conhece, que nunca me viu na vida, que me conhece por briga de herança. Ele é um covarde, eu frequento a festa do filho dele. Eu queria antes que você [Mario Frias] me respeitasse como mulher, porque um cara que liga um teleprompter para ler um texto, dizer que uma mulher não vale um real, mostra de fato quem você é.”

Antônia Fontenelle afirmou não ter medo de um eventual processo por parte do secretário da Cultura. “Uma criatura como o Mario Frias é um desqualificado em todos os sentidos. Ele tem que processar a imprensa inteira. Você sofrer ameaça da esquerda é uma coisa. Da direita, da militância, que não estão para ajudar o presidente… A narrativa deles é tentar fazer com que o público ache que eu esteja contra o presidente”, disse. “Sabe quando eu vou ficar contra um cara que levou água para o Nordeste? Sinto vontade de chorar, eu descia um poço de 50 metros e esse homem levou água para o nordestino. Você tem noção do que é ir para a escola e ver gado morrendo de passar sede? Eu vim desse lugar. Sabe quando vou ficar contra o Bolsonaro? Nunca”, desabafou.

A apresentadora criticou a gestão de Frias e afirmou que seu legado na Cultura é prejudicial para os conservadores. “Eu não lambo botas de ninguém para assumir cargo nenhum. É o que você é, um lambe botas. Isso aqui não é briga de criança não, isso é briga de uma mulher que quer um país decente porque cultura e educação são fundamentais”, disse. “O tempo vai mostrar quem é quem. Um cara que entra na pasta da Cultura para tumultuar, de conservador esse cara não tem nada, ele está ferrando a vida dos conservadores que trabalham na arte.”

