Gentili diz que é alvo por não fazer parte de panela: ‘Não acharam nada, então pegam filme de 2017’

Humorista deu entrevista ao ‘Morning Show’ e deu sua versão sobre a polêmica em torno do filme ‘Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola’

Reprodução/Jovem Pan Danilo Gentili foi o convidado do programa Morning Show



Nesta terça-feira, 14, o programa Morning Show, da Jovem Pan, recebeu o humorista Danilo Gentili. Acusado de apologia à pedofilia em seu filme “Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola”, ele afirmou que é criticado por não fazer parte de panelas políticas. “É uma coisa que eu passo desde o governo anterior, mas acho que as coisas até regrediram um pouco. Antes se perguntava qual é o limite do humor, agora é ‘qual é o limite da ficção?’. Qual vai ser a próxima pergunta a ser feita?”, disse. “Tenho meus palpites porque isso está acontecendo. É ano de eleição, existe sim uma coordenação. Foi editado, nem a cena completa está lá. É uma coisa que na verdade o filme está criticando. Quando se tem uma pessoa independente, que não faz parte de panela, essa panela se volta contra a pessoa. Já faz tempo que pedem a cabeça do meu emprego. Não acharam nada contra mim, pegaram um filme de 2017.”

Ainda segundo o humorista, o filme foi liberado pelos órgãos avaliadores da classificação indicativa. “O filme passou por todos os crivos dos órgãos competentes. Viajei para Brasília, o órgão classificatório viu o filme e me deu a censura de 14 anos. Não viram uma cena de cinco segundos editada, viram uma hora e meia”, afirmou. “Inclusive fui parabenizado pela pasta e pelo órgão competente, eles viram o filme inteiro”, completou. Na manhã desta terça-feira, 15, foi determinado pelo Ministério da Justiça a suspensão imediata da distribuição do filme em plataformas de streaming.

Confira na íntegra a entrevista com Danilo Gentili: