Gesto de Moraes no clássico entre Corinthians e Palmeiras gera polêmica após sanção dos EUA

Aparição do ministro em Itaquera ocorreu no mesmo dia em que o governo americano anunciou sanções com base na chamada Lei Magnitsky

Alex Silva/Estadão Conteúdo O ministro Alexandre de Moraes, do STF, faz gesto obsceno com o dedo médio em camarote a Arena Corinthians



Horas depois de ser alvo de sanções do governo dos Estados Unidos, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes esteve na Arena Corinthians, em São Paulo, para assistir ao clássico entre a equipe alvinegra e o Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Torcedor declarado do Timão, Moraes foi flagrado sorrindo, acenando para o público e fazendo um gesto obsceno com o dedo do meio em resposta a provocações de torcedores. A imagem rapidamente circulou nas redes sociais e passou a simbolizar mais um episódio controverso envolvendo figuras públicas no cenário político e esportivo do país. Moraes estava acompanhado da esposa e assistiu à partida de um dos camarotes do estádio, na zona leste da capital paulista.

A aparição do ministro ocorreu no mesmo dia em que o governo americano anunciou sanções com base na chamada Lei Magnitsky — instrumento jurídico que bloqueia bens e impede o acesso ao sistema financeiro dos EUA para pessoas acusadas de corrupção ou violações graves de direitos humanos. Durante a transmissão do jogo, o narrador Galvão Bueno comentou a presença do magistrado. “Ele está ali como torcedor. Tem todo o direito de estar ali como torcedor”, afirmou, ao destacar o contexto político em que o ministro está inserido.

Apesar de algumas manifestações de apoio da torcida corintiana, o gesto feito por Moraes gerou críticas. Para parte da opinião pública, o comportamento não condiz com o decoro esperado de um membro da mais alta Corte do país. Por outro lado, alguns aproveitaram a ocasião para fazer piada. Muitos memes com o gesto do ministro pipocaram da internet, a maioria de torcedores alvinegros usando a imagem para provocar os rivais.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o maior rival também alimentou comentários curiosos nas redes sociais, com torcedores lembrando que, em outra ocasião em que Moraes esteve presente no estádio — na final do Campeonato Paulista deste ano —, o clube também saiu vitorioso.

Confira discussão no Moring Show

*Reportagem produzida com auxílio de IA