Joice Hasselmann diz que projeto de ser presidente da República está de pé: ‘Se o Brasil precisar de mim’

Deputada afirmou que pretende concorrer ao Senado primeiro, mas não descartou candidatura ao Planalto no futuro

RONALDO SILVA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO- 13/11/2020 Joice Hasselmann participou do The Morning Show nesta segunda-feira



A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) afirmou nesta segunda-feira, 27, que seu projeto para ser presidente da República está de pé. Em entrevista ao programa The Morning Show, da Jovem Pan News, a parlamentar disse que pretende ocupar uma cadeira no Senado primeiro, mas não descartou concorrer ao Planalto no futuro. “Acho que eu ainda preciso passar pelo Senado. É importante. Acho que a Câmara e o Senado precisam de uma presidente mulher. Eu não estou dizendo que tem que ser eu, mas temos bons nomes que podem assumir. Chega, só essa ‘macharada’ na presidência do Congresso. E depois disso está na hora de começar a pensar [em ser presidente da República], se o Brasil precisar de mim”, declarou. Questionada sobre as eleições de 2022, Joice disse que pretende tentar se reeleger na Câmara. A deputada afirmou que fez um acordo com José Luiz Datena e só deve se candidatar ao Senado se o apresentador desistir de concorrer a uma cadeira na Casa.

Assista à entrevista completa no programa The Morning Show: