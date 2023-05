Kim Kataguiri será candidato a prefeito de São Paulo? Confira o que ele respondeu

Em entrevista ao Morning Show, da Jovem Pan News, parlamentar revelou que MBL pretende fundar um partido para concorrer às próximas eleições para a Câmara dos Deputados e o Senado

Reprodução/Jovem Pan News Kim kataguiri foi o convidado do programa Morning Show



Nesta terça-feira, 9, o programa Morning Show entrevistou o deputado federal Kim Kataguiri. Durante a conversa, ele esclareceu os rumores sobre sua candidatura à Prefeitura de São Paulo nas eleições de 2024. “Eu tenho defendido que o MBL tenha candidato a prefeito. Se o MBL decidir que o candidato sou eu, e pesquisas [mostrarem] que de fato há condições de vencer, aí eu topo esse desafio, mas é uma posição ainda prematura e embrionária. Não quero [uma candidatura] para marcar posição, para de fato vencer e ser competitiva. A gente não começou a tomar decisões em relação a isso. Essa decisão vai ser tomada junto com a de lançar prefeitos em outras capitais e com porta-vozes que a gente vai decidir lançar como vereadores”, explicou. Para o futuro, Kataguiri afirma que a intenção do Movimento Brasil Livre é fundar um partido para ocupar vagas no Senado e na Câmara dos Deputados. “Nós continuamos com a intenção de abrir um partido político, não podemos ficar refém de caciques partidários. Para ter um projeto próprio, uma bancada no Congresso, a gente precisa, para 2026, ter um partido político”, acrescentou.

Atualmente na Câmara dos Deputados, Kim enxerga que o governo federal tem dificuldades para guiar projetos políticos. “O governo está desesperado com a falta de base. O governo não está tendo maioria para aprovar nada. É um nível de humilhação muito grande que o governo Lula está passando na Câmara dos Deputados. Em relação àquilo que foi aprovado na legislatura passada, o Congresso tem sinalizado que não vai haver retrocesso”, avaliou. “Autonomia do Banco Central, não acredito que a Câmara vai voltar atrás, tanto que o governo sequer apresentou o projeto. O Lula sabe, você precisa de um quórum de deputados”, concluiu.