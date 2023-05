Marcos do Val critica Eliziane Gama na relatoria da CPMI do 8 de Janeiro: ’20 anos de amizade com Dino’

Em entrevista ao Morning Show, parlamentar afirmou que escolha de senadora para relatoria compromete imparcialidade da comissão

Reprodução/Jovem Pan News Marcos do Val foi o convidado do programa Morning Show



Nesta sexta-feira, 26, o programa Morning Show recebeu o senador Marcos do Val. Em entrevista, ele explicou por que é contrário à escolha de Eliziane Gama para a relatoria da CPMI do 8 de Janeiro. “É um absurdo, tem um histórico com o ministro Flávio Dino de muitos anos, 20 anos de amizade e uma relação próxima na questão política. Tanto é que, na única vez que ele esteve no Senado, para uma sabatina, quem estava sentada na mesa ao lado dele era a Eliziane. Como o nome dela só foi citado exatamente no dia, eu fiquei indignado”, explicou. “Eu, como estava sendo colocado como uma pessoa parcial, que estava investigando isso desde o dia 9, pensei que era bom nem colocar o meu nome. Quando indicam o nome dela e ela de pronto aceita, quis deixar claro que não é questão dela ser mulher, é a questão da imparcialidade. Fui buscar o motivo e a razão, o ministro Flávio Dino tem chantageado o PT dizendo que, se ele cair, derruba o presidente Lula. Não sei qual é o motivo, mas já chegou fontes de vários lugares falando exatamente isso. Para ter uma relatora que é amiga pessoal dele, é uma relação de anos”, disse.

O senador ainda argumentou que o cargo de relator deveria ser direcionado para a oposição e afirmou que irá apresentar materiais exclusivos que envolvem o ministro da Justiça. “Eu tenho provas, bastante provas. A imparcialidade que eu cobro é de quem vai compor a mesa. É claro que os integrantes da comissão tem aliados e tem a oposição, isso e óbvio. A questão é assumir a posição de presidente e de relatora, que é a principal posição numa CPMI. Foi criada para a oposição, para a minoria, mas o fato dela ser parcial e assumir a mesa da relatoria é meu questionamento, não por ser integrante”, pontuou. “As provas que eu tenho não é dessa ligação política, é só botar no Google. O que eu tenho de provas são realmente as prevaricações, o relatório da Abin aqui dentro informa desde o dia 2, o STF também tinha sido avisado. Diz o que está acontecendo, o que vai acontecer, a hora que estavam saindo do acampamento. O Flávio Dino tem imagens que eu vou apresentar no momento certo, dele assistindo a tudo pela janela. Tem um drone que filmou ele na janela em todas as cenas de depredação, tem o horário do voo do presidente Lula que ele altera para não voltar para Brasília. Está tudo documentado”, concluiu.

