Ricardo Nunes exalta relação com PL e reivindica apoio nas eleições de 2024: ‘Salles entrou depois’

Em entrevista ao Morning Show, prefeito de São Paulo comentou relação com Bolsonaro e Tarcísio e criticou Guilherme Boulos

Reprodução/Jovem Pan News Ricardo Nunes foi o convidado do programa Morning Show



Nesta quarta-feira, 17, o programa Morning Show recebeu o prefeito Ricardo Nunes. Pré-candidato à reeleição, ele comentou sobre o papel do PL em seu mandato e afirmou que gostaria de contar novamente com o apoio do partido nas eleições de 2024. “O PL fez parte da nossa coligação na eleição de 2020, ganhamos a eleição juntos e continuamos o governo juntos, o Ricardo [Salles] entrou depois. É natural que ele queira ser candidato, sem problema, mas não dá para desconsiderar uma relação que a gente têm que antecede a entrada dele no partido”, declarou. “Seria meu desejo [a aliança], evidentemente tem a dinâmica do PL, a autonomia deles, mas a gente têm uma boa relação e têm feito um trabalho juntos. Na eleição de 2020, o PL fez parte de uma gestão que foi escolhida pela população. A sociedade já avaliou em 2020, estamos juntos, mas tem muito chão ali pela frente. O importante é que a gente tenha um debate de nível bacana, que não mintam com fake news e declarações sem nenhuma comprovação. Elevar o nível é importante. Dias atrás almocei com o Bolsonaro, reiterei o agradecimento pelo perdão da dívida de São Paulo. Tarcísio tem sido um baita parceiro”, acrescentou.

Nunes argumentou que a cidade passa por problemas econômicos causados pela pandemia e que sua gestão tem procurado soluções para pessoas em situação de rua. “Não vou repetir fake news, fazer publicidade. Não sou eu que vou colocar mais lenha na fogueira. Fico muito triste quando alguém só fala mal da cidade, a cidade é sensacional, tem seus problemas, mas cansa um pouco isso. Essas cidades, que são grandes do mundo, não são diferentes de São Paulo. Por conta da pandemia, aumentou a quantidade de pessoas em situação de rua”, disse. “A resposta da cidade de São Paulo tem sido melhor que essas outras cidades. Estamos criando uma situação de oportunidade para as pessoas, a grande ferramenta para diminuir a desigualdade social é a geração de emprego e renda. No ano passado, entre admissões e demissões, tivemos 186 mil empregos formais no saldo positivo. Quando a gente cria um ambiente de oportunidade de emprego e renda, a gente vai conseguindo resolver essa situação de forma paulatina. A situação está muito melhor. As coisas na cidade você pode até não querer reconhecer, mas que estão melhores, estão”, opinou.

Para o prefeito, houve mudanças na região central com políticas de contenção de tráfico de drogas. “Cracolândia existe há 30 anos na cidade. Em 2016, havia 4 mil usuários nas cenas de uso aberto. Quando o prefeito daquela época resolveu colocar dinheiro para os dependentes, ele não foi jogar na loteria, foi fortalecer o tráfico. Hoje, temos mais de 180 traficantes presos e tratamento médico para os dependentes, desenvolvidos para que as pessoas se convençam de buscar tratamento e diminuir a oferta daquela região, mais a reurbanização da Praça Princesa Isabel. Ainda é grave, mas é óbvio que está melhor”, afirmou.

Nunes ainda criticou o adversário Guilherme Boulos, do PSOL. O atual deputado federal disputou as eleições de 2020 e terminou em segundo lugar, perdendo para a chapa de Bruno Covas. Hoje, ele aparece como favorito nas pesquisas eleitorais para a Prefeitura da capital paulista. “Ele quer vender uma imagem do que não é, aparecendo de terninho com biblioteca no fundo. A pesquisa mostra isso, a Paraná coloca em primeiro ele, eu em segundo e um rapaz bem longe. As pessoas que invadem não terão vez aqui na cidade, vamos combater isso”, argumentou.

Confira na íntegra a entrevista com Ricardo Nunes: