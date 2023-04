‘Se aprovar como está, estamos criando um Estado de censura’, diz deputado sobre PL das Fake News

Em entrevista ao Pânico, Capitão Alberto Neto também comentou sobre deputados do PL que votaram com governistas pela aprovação da urgência do projeto de lei

Reprodução/Jovem Pan News Deputado Alberto Neto esteve no programa Morning Show desta quarta-feira



Nesta quarta-feira, 26, o programa Morning Show recebeu o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL). Em entrevista, ele comentou sobre a aprovação da urgência do PL das Fake News. “Se a gente aprovar o projeto do jeito que está, estamos criando um Estado de censura no Brasil. Como é que o Brasil vai ser visto pelo mundo mais próximo da China: mais próximo das democracias ou mais próximo das ditaduras?”, questionou. “Esse texto, além de trazer uma insegurança jurídica gigantesca para as redes sociais, envolve até os pequenos negócios. O texto fala quatro palavras a respeito da desinformação e 36 palavras de publicidade. Fala mais da questão econômica do que da censura, traz uma censura cruel para o nosso país”, acrescentou. O projeto tem como proposta o estabelecimento de regras para a disseminação de informações falsas nas redes sociais. Com a aprovação da urgência, a votação do texto deve ser acelerada no Congresso Nacional, com expectativa de decisão para a próxima terça-feira, 2.

Partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL não teve totalidade de votos contra o aceleramento do PL das Fake News. Alberto Neto opinou sobre os votos favoráveis e afirmou que os parlamentares irão conversar com a liderança da legenda na Câmara dos Deputados. “Temos que entender que o presidente Bolsonaro chegou e o PL já existia, tem deputados no PL que não são bolsonaristas e já estavam lá. Tem a própria legislação partidária, não conseguiria trocar de partido ou a região não seria vantagem. Eu acredito que o líder deve conversar com os seis que votaram contra a recomendação do partido para entender qual é a lógica”, disse. “Não conseguiria afirmar se o PL vai ser aprovado semana que vem, se fosse hoje teria grande possibilidade. Na próxima semana, existe uma mobilização forte nas redes sociais que votaram a favor da urgência, mudando seu voto. Acredito que há espaço para o crescimento com a crítica, eleitores cobrando nas redes sociais”, pontuou.

Para o parlamentar, o andamento do PL das Fake News mostra a influência do presidente da Câmara, Arthur Lira, mas não necessariamente significa uma tendência para aprovação de projetos da base governista. “Vai ser de acordo com o tema, nessa eles conseguiram maioria porque o Arthur Lira comprou essa briga. Ele trouxe a responsabilidade para si e com sua influência na Câmara consegue a maioria. De acordo com o projeto ou o poder de negociação do Arthur Lira que vão conseguir uma maioria”, refletiu Neto.

“Conseguimos observar que não conseguem maioria absoluta. Estamos discutindo a reforma tributária, não consigo enxergar o governo aprovando a reforma tributária. Não está tendo uma discussão ampla, enxergo com péssimos olhos, o governo vai ter muitas dificuldades para aprovar projetos neste plenário”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Capitão Alberto Neto: