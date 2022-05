Se há certeza que Lula ganha, por que não aprimorar o sistema eleitoral?, questiona Filipe Barros

‘Nós queremos que o processo eleitoral seja feito dentro das regras de transparência’, afirmou o parlamentar em entrevista ao Morning Show

Nesta segunda-feira, 9, o programa Morning Show recebeu o deputado federal Filipe Barros (PL-PR). Em entrevista, ele comentou sobre suas preocupações quanto à transparência nas urnas para as eleições de 2022. “Se nós tivermos a garantia de que o processo eleitoral ocorreu dentro da lisura necessária com a transparência e fiscalização de todas as entidades, certamente nos restará reconhecer o resultado”, disse. Segundo ele, sua maior preocupação não é o favoritismo de um candidato, mas sim a certeza do método de computação dos votos. “Nós queremos que o processo eleitoral seja feito dentro das regras de transparência, justamente para que quem ganhar reconheça que ganhou e quem perder reconheça que perdeu. Se há tanta certeza que Lula ganha as eleições, por que não aprimorar o sistema eleitoral? Como todos os países fizeram, com exceção de Brasil, Bangladesh e Butão”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Filipe Barros: