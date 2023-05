Senadora explica adiamento de PL da Equidade Salarial: ‘Vamos discutir melhor o projeto’

Margareth Buzetti explicou ao Morning Show que projeto volta a ser discutido na tarde desta quarta-feira, 31

Reprodução/Jovem Pan News Margareth Buzetti foi a convidada do programa Morning Show



Nesta quarta-feira, 31, o programa Morning Show recebeu a senadora Margareth Buzetti (PSD-MT). Em entrevista, ela explicou o motivo do adiamento da votação da PL da Equidade Salarial. O projeto deve voltar a ser discutido no Senado ainda hoje. “O adiamento de certa forma foi provocado por uma ação inclusive minha, para discutir melhor esse projeto. Estão confundindo igualdade salarial e remuneração. Ele volta hoje. Tem pedido de urgência constitucional e voltamos a discuti-lo hoje”, disse. Buzetti afirmou que há uma diferença entre as discussões de salário e remuneração e citou exemplos para os casos. “O fato de a gente estar discutindo hoje a discriminação sobre o salário das mulheres já é ótimo, mas quando você fala de salário e remuneração, não podemos confundir. Salário igual no mesmo setor eu sou totalmente favorável, porém se uma mulher trabalha na mesma sessão de um homem e ela faz mais horas extras e maior produtividade, o homem [vai] ganhar igual a ela? Não. Essa palavra remuneração para mim tem que sair do PL. Eu acho que a gente deveria incentivar o bom pagador, o empregador que contrata mais mulheres com a mesma igualdade salarial”, acrescentou.