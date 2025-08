‘Vamos para o tudo ou nada’, afirma senador Eduardo Girão sobre impeachment de Moraes

Em entrevista ao Morning Show, da Jovem Pan News, senador disse que a casa parlamentar da qual faz parte é ‘corresponsável por todo esse caos institucional’, mas agora ‘acordou’

Em uma declaração contundente, que sinaliza uma escalada na temperatura política em Brasília, o senador Eduardo Girão (Novo-CE) afirmou nesta terça-feira (5) que a oposição no Senado Federal partirá para o “tudo ou nada” para fazer avançar pautas consideradas cruciais. A principal delas é o processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Durante entrevista ao programa Morning Show, da Jovem Pan News, Girão classificou as recentes medidas judiciais contra o ex-presidente Jair Bolsonaro como uma clara “vingança política”.

“Tenho independência para dizer que ele é um perseguido hoje, um clássico perseguido político no Brasil”, declarou o senador, que se posiciona como uma voz independente dentro da oposição. A nova postura, segundo ele, é uma resposta direta ao que considera “abusos reiterados” e também um reflexo das “gigantes mobilizações” populares que ocorreram no último fim de semana. “O Senado acordou”, assegurou Girão, indicando que a pressão das ruas deu novo fôlego ao movimento. “Nós vamos fazer algo que nunca foi feito aqui no Senado”, prometeu.

A estratégia da oposição, que será detalhada em uma entrevista coletiva de imprensa ainda hoje, se concentrará em três eixos principais:

O impeachment do ministro Alexandre de Moraes;

A anistia para os “presos políticos” do Brasil;

O fim do foro por prerrogativa de função (foro privilegiado).

Girão criticou duramente a inércia da casa legislativa em relação a essas questões, afirmando que o “Senado é corresponsável por todo esse caos institucional que está acontecendo no Brasil”. Para ele, a falta de ação dos presidentes do Senado em pautar os pedidos de impeachment no passado contribuiu para a atual “insegurança jurídica” do país.

Com a promessa de uma nova fase de atuação, a oposição busca agora reverter o que o senador chama de “ditadura escancarada” e restabelecer o que considera ser a normalidade democrática e a harmonia entre os Poderes.

