Vereadora fala sobre lei que combate assédio em bares de São Paulo: ‘Funcionários serão treinados’

Ao Morning Show, Cris Monteiro revelou que projeto se inspira na condução do caso de assédio envolvendo Daniel Alves e terá treinamentos fornecidos pela Prefeitura

O programa Morning Show conversou com a vereadora Cris Monteiro (Novo-SP). Em entrevista, ela deu detalhes sobre o projeto “Não Se Cale” que, após se inspirar no caso de assédio envolvendo Daniel Alves, irá oferecer treinamento para funcionários de bares e casas noturnas de São Paulo contra casos assédio. “A Prefeitura vai oferecer esse treinamento para os funcionários dos bares. Estou extremamente feliz. Na prática, os funcionários dos bares e casa noturnas serão treinados para identificar e poder agir no caso de uma situação de assédio e abuso, como aconteceu com o jogador Daniel Alves lá em Barcelona. Conversei muito com proprietários de estabelecimentos, inclusive na época que protocolei o projeto de lei. Nessa época as pessoas diziam que os funcionários do caixa e garçom, de certa forma já percebem quando existem a situação de importunação”, explicou. A intenção é que, além de amparar as vítimas, os funcionários auxiliem futuras investigações. “A diferença com a lei agora é que esses funcionários serão treinados para agir. O treinamento dado para as pessoas que estavam no estabelecimento, eles perceberam. Foram treinados para tal e cuidaram da moça, houve um foco na vítima. Por conta daquilo, a moça foi colocada no lugar e acolhida. Eles puderam acolher a vítima, contê-la e ouvi-la. Essa moça, ao invés de ir para a casa e se livrar das provas, ela foi ao hospital. Foi colhido as provas. O desfecho a gente sabe”, concluiu.

