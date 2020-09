Com decisão ao vivo, reality ‘O Anjo Investidor’ estreia nova temporada; assista agora

Em novo formato, o apresentador João Kepler revela a decisão para os empreendedores na hora; programa que investe em startups estará disponível no Panflix

Divulgação/Tabasco Filmes O Anjo Investidor



O Anjo Investidor, reality show da Jovem Pan que investe em startups, está de volta e cheio de novidades. Em novo formato, o apresentador e empresário João Kepler revela a decisão ao vivo para os empreendedores. O primeiro episódio será transmitido no canal d’O Anjo Investidor e ficará disponível na sequência no aplicativo Panflix para assistir na hora que você quiser. Ao longo desta segunda temporada, as 13 startups selecionadas receberão a visita de Kepler em suas sedes, para que o Anjo possa entender pessoalmente os desafios e pontos fortes de cada uma delas. Além disso, as empresas escolhidas estão em áreas de atuação que se tornaram cada vez mais importantes durante a pandemia do novo coronavírus, como consumo sustentável de roupas, logística, marmitas, SAC 2.0, entre outros.

“Nós conseguimos manter o cunho educacional da primeira temporada, mas optamos por escolher empresas com um comportamento mais afetivo, que tragam entretenimento e responsabilidade social, tendo em vista o momento que estamos passando”, comenta Simone Lopes, sócia-fundadora da Tabasco Filmes, produtora do reality show. Para o pontapé inicial, a empresa Olivas Kids vai passar pelo crivo do Anjo Investidor. A startup desenvolve brinquedos educativos para diversos perfis de crianças. Segundo o CEO da Olivas Kids, Felipe Oliveira Bombacini, a empresa “espera facilitar o desenvolvimento infantil, porque tudo que você faz para a primeira infância, você melhora a curva de aprendizado e cria uma geração com mais potencial de desenvolvimento, seja com ou sem deficiência”. A cada semana uma nova startup, uma nova história e um novo investimento.

Assista agora ao programa e saiba qual vai ser a decisão de João Kepler: