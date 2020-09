O Anjo Investidor: Será que a Olivas Kids conseguiu o investimento esperado? Confira aqui

No episódio 1, João Kepler negocia com o CEO da startup que promove a educação e inclusão através de brinquedos e tecnologia

Reprodução No primeiro episódio da 2ª temporada, João Klepler recebeu Felipe Bombacini, CEO da Olivas Kids



O Anjo Investidor voltou à Jovem Pan, e no primeiro episódio da 2ª temporada, João Klepler recebeu Felipe Bombacini, CEO da Olivas Kids, startup que promove a educação e inclusão de crianças por meio da tecnologia, com jogos e brinquedos educativos. Kepler foi até Campinas, onde a empresa cresceu na aceleradora da Unicamp, para entender a missão do negócio e entender exatamente como ele funciona. Na visita, o empresário do interior de São Paulo pediu um investimento de R$ 1,5 milhão, recebeu orientações de Kepler e do mentor Luppa, o ‘Vendedor Pitbull’, antes de ir ao QG do Anjo Investidor.

Frente a frente novamente com João Kepler, Bombacini já tinha um novo planejamento para o negócio – e revelou a negociação com um importante player do mercado de educação, parte importante do seu mercado, já que grande parte dos seus produtos são comercializados diretamente com escolas. Depois levar o assunto aos consultores convidados Danilo Herculano, do Banco BMG, e Adalberto Bem Haja, da investidora Bossa Nova, o Anjo Investidor fez uma contraproposta em cima do valor discutido no primeiro encontro: R$ 250 mil reais para que fosse possível dar um passo atrás e reestruturar toda a jornada de investimento, além de se comprometer a acompanhar a rodada do novo parceiro. Bombacini teve 30 segundos para discutir com seu sócio e negócio fechado!

Confira o episódio na íntegra: