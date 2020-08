Organize Sem Frescuras: Aprenda a deixar a cozinha arrumada e ainda aproveitar espaços

Podcast comandado pela personal organizer Rafaela Oliveira ensina passo a passo como deixar a área mais prática e responde: ‘Há limite para a quantidade de potes de sorvete ou de margarina no armário?’

Aprenda a deixar a cozinha arrumada e com mais espaço



A cozinha é considerada o coração da casa. É um bom local para reunir os amigos e familiares para preparar uma comida gostosa com a ajuda de todo mundo. E ela virou ainda mais importante nesse momento de pandemia da Covid-19, já que o tempo em casa está dobrado e a quantidade de comida e de pessoas também. Então, saber deixá-la organizada é uma grande ajuda no dia a dia para ganhar tempo com outras atividades, domésticas ou não. E é isso que o podcast “Organize Sem Frescuras” da Jovem Pan apresenta nessa semana: como organizar a cozinha para aproveitar espaços. A personal organizer Rafaela Oliveira ensina como combinar a decoração do ambiente com a organização dos utensílios, como manter as cozinhas pequenas sempre em ordem e tentar otimizar os espaços, ensina a montar um cantinho do café da manhã e responde à pergunta mais importante da organização da cozinha: há limites para a quantidade de potes de sorvete ou de margarina no armário?

