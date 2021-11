‘Dou o caso das rachadinhas como encerrado’, diz advogado de Flávio Bolsonaro

Em entrevista ao programa ‘Os Pingos Nos Is’, Rodrigo Roca falou sobre decisão do STJ que anulou julgamento do caso

Leopoldo Silva/Agência Senado - 18/05/2021 Flávio Bolsonaro é investigado por rachadinhas durante mandato como deputado



Rodrigo Roca, advogado do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), comemorou a determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que anulou as decisões e provas no caso das rachadinhas nesta terça-feira, 9. Em entrevista ao programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan News, Roca afirmou que o processo caminha para ser arquivado. “No meu entender, o mal chamado caso das rachadinhas se encerrou hoje”, disse. “A decisão de hoje anula toda e qualquer decisão proferida pelo juízo da primeira instância, e com isso fica evidentemente esvaziado o processo da rachadinha. A grosso modo, eu dou o caso como encerrado”, afirmou Roca.

O filho do presidente é investigado sob suspeita de ter cometido rachadinha quando era deputado estadual, ou seja, de ter se apropriado de parte dos salários dos funcionários do gabinete. A defesa de Flávio alega que ele possuía foro privilegiado na ocasião e que o processo teria que ser movido na segunda instância, não na primeira – argumento acatado pelo STJ nesta terça-feira. “Qualquer que seja eleito o juiz natural da causa, não há mais uma causa. As decisões foram todas invalidadas, de maneira que há uma consequência logica e natural desse processo caminhar para o arquivo”, concluiu o advogado.

Assista à entrevista completa no programa “Os Pingos Nos Is”: