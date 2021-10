Advogado diz que Daniel Silveira é ‘troféu de Moraes e do vice-PGR para mostrar quem manda no país’

Paulo Faria falou sobre a prisão do deputado federal em entrevista ao programa ‘Os Pingos Nos Is’; confira

Cleia Viana/Câmara dos Deputados Daniel Silveira foi preso após fazer ameaças e ataques a ministros do STF



O advogado do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), Paulo Faria, afirmou nesta terça-feira, 5, que o parlamentar é um troféu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e do vice-procurador-geral da República, José Bonifácio Borges de Andrada, para “mostrar quem manda no país”. Faria falou sobre a prisão do parlamentar em entrevista ao programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan. A defesa apresentou um novo pedido ao STF nesta segunda-feira, 4, para que a prisão seja revogada. “Alexandre de Moraes está agindo não só com um ditador, mas como assistente de acusação do Ministério Público. Ele e o vice-PGR estão munidos de manter o deputado Daniel Silveira preso”, disse o advogado. “Ele ainda segue preso porque é um preso político. Ele é um troféu do ministro Alexandre de Moraes e do vice-PGR para poder achacar o resto do Brasil, mostrar quem é que tem poder e quem manda no país”, completou. Paulo Faria disse ainda que, desde a criação do inquérito das fake news, o Brasil passa por “seríssimos momentos” de falta de lucidez jurídica. “E o que me deixa mais triste é que inúmeros doutrinadores, juristas, pesquisadores do direito, todas as pessoas estão virando as costas para o que está acontecendo com o Daniel Silveira”, ressaltou.

Assista à entrevista completa no programa “Os Pingos Nos Is” desta terça-feira, 5: