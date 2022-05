Alckmin defendeu liberdade econômica e agora tenta apagar esse passado, diz Ana Paula Henkel

Comentaristas do programa Os Pingos Nos Is criticaram postura do ex-governador, que selou aliança com Lula

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Geraldo Alckmin é vice na chapa de Lula



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira, 31, que tem dialogado com políticos que apoiaram o impeachment de Dilma Rousseff. “Eu faço política vivendo o momento que eu estou vivendo. Eu, agora, estou conversando com muita gente que participou do golpe com a Dilma, porque se eu não conversar, não faz política”, declarou em entrevista à Band FM do Rio Grande do Sul. O petista também disse que seu candidato a vice, Geraldo Alckmin (PSB), foi contra o impeachment de Dilma. “Alckmin não só era contra como ele pediu o parecer de um advogado, e o parecer do advogado era contra o impeachment. O Alckmin é um homem de bem e um companheiro que vai me ajudar”, assegurou.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, criticou a postura que Geraldo Alckmin assumiu após selar a aliança com Lula. “Até agora Geraldo Alckmin não se posicionou ao que Lula já disse em relação à parte econômica, à plataforma econômica de governo dele. Revogação do teto dos gastos, da reforma da previdência, da reforma trabalhista, contra a reforma tributária. Até agora Alckmin continua num silêncio sepulcral, ensurdecedor. Ele que uma vez defendeu a liberdade econômica, reformas liberais para o Brasil, agora tenta apagar esse passado. Não tem como apagar”, opinou.

Assista ao programa desta terça-feira, 31: