‘Alckmin já não ia muito longe dentro do próprio PSDB’, diz Ana Paula Henkel

Ex-governador de São Paulo anunciou saída do partido nesta quarta; programa ‘Os Pingos Nos Is’ comentou

Daniel Teixeira/Estadão Conteúdo

Depois de semanas de especulações, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin anunciou sua saída do PSDB. A informação foi confirmada pelo político nesta quarta-feira, 15, através de suas redes sociais. “Um soldado sempre pronto para combater o bom combate com entusiasmo e lealdade. Agora, chegou a hora da despedida. Hora de traçar um novo caminho”, afirmou Alckmin. Além disso, o ex-governador agradeceu aos colegas de partido e afirmou que em breve irá anunciar seus próximos passos na política. Nas últimas semanas, o nome de Alckmin começou a ser especulado em uma chapa com o ex-presidente Lula (PT). No entanto, até o momento, nenhum dos dois lados confirmou o acordo.

Para Ana Paula Henkel, comentarista do programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan News, a saída de Alckmin mostra que o PSDB está definhando. “Sempre que as pessoas falavam que o PSDB não era um partido liberal, que não era um partido de centro-direita, que era mais alinhado a esquerda e a social-democracia, muita gente dizia que era teoria da conspiração. Agora, com Alckmin saindo do PSDB e flertando com Lula, que ele sempre condenou, a gente vê que não passava de um teatro”, opinou. “Geraldo Alckmin, mesmo dentro do próprio PSDB, é um nome que já não ia muito longe. Agora, muito menos”, completou.

Assista ao programa “Os Pingos Nos Is” desta quarta-feira, 15, na íntegra: