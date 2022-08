Ana Paula acusa PT de querer ‘reescrever a história’ após partido divulgar vídeo editado de Lula no JN

Comentaristas do programa Os Pingos Nos Is repercutiram um vídeo publicado pela sigla petista onde William Bonner diz que o candidato ‘não deve nada à Justiça’, mas retiraram menções aos casos de corrupção

SUAMY BEYDOUN/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 30/08/2022 Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o líder nas pesquisas de intenção de voto para retornar ao comando do Planalto



Como tentativa de afastar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de diversos escândalos de corrupção, o Partido dos Trabalhadores criou uma peça publicitária e divulgada amplamente no YouTube utilizando fala do jornalista William Bonner, ocorrida na sabatina realizada no Jornal Nacional. No trecho, o âncora diz que o petista ‘não deve nada à Justiça’. A sigla cortou trecho em que o apresentador disse que houve corrupção na Petrobras e que, segundo a Justiça, com pagamentos à executivos da empresa e políticos de partidos como o próprio PT, MDB e PP. O vídeo foi reproduzido cerca de 2 milhões e 400 mil vezes na plataforma. Além disso, ele se encontrava na página oficial de Lula e já somava mais de um milhão de visualizações, antes de ser removido na noite da última segunda-feira. Em nota, a Globo disse que autorizou de boa fé o uso de 30% total da entrevista para todos os candidatos, na suposição de que não haveria edição. Mas, diante dos fatos, desautorizou o PT a utilizar o trecho, pedindo a retirada da publicação do ar. A campanha de Lula gastou mais de R$ 100 mil para divulgar o anúncio no Google e também no YouTube.

Durante o programa Os Pingos dos Is, da Jovem Pan, a comentarista Ana Paula Henkel acusou o Partido dos Trabalhadores de tentar “reescrever a história” com a ação nas redes sociais. “É a vontade de reeditar a história porque hoje nós sabemos que a realidade está na palma da mão, conseguimos checar tudo de maneira muito rápida. Existe uma diferença muito grande entre sabatina e debate”, considerou. A analista reforçou ainda a diferença entre sabatina e debate, já que o petista encontrava-se tranquilo no Jornal Nacional e de maneira oposta na presença de outros candidatos e jornalistas. “O ex-presidente e ex-presidiário teve de enfrentar, cara a cara, com o nefasto governo que propôs ao Brasil. É preciso que reafirmemos, para que outros não reescrevam à história, de que o Lula não foi inocentado. Ele foi descondenado, foi liberado para correr numa eleição presidencial por causa de uma manobra política e ativista”, pontuou.

