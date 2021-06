Ana Paula: Até Dilma estaria falando de uma maneira mais clara do que irmãos Miranda na CPI

Comissão ouviu deputado e servidor do Ministério da Saúde nesta sexta-feira; depoimento foi comentado no programa ‘Os Pingos Nos Is’

Pedro França/Agência Senado Irmãos Miranda foram ouvidos pela CPI da Covid-19



A CPI da Covid-19 ouve, nesta sexta-feira, 25, o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) e seu irmão, Luis Carlos Miranda, servidor do Ministério da Saúde, sobre as negociações para compra da vacina indiana Covaxin pelo governo federal. O parlamentar afirmou que teve uma conversa com o presidente Jair Bolsonaro sobre as supostas irregularidades no contrato e que ele disse que levaria o caso para a Polícia Federal. No depoimento, o irmão de Miranda relatou que um colega de trabalho o procurou para falar sobre cobrança de propina na compra da vacina. O depoimento foi marcado por confusão e bate-boca entre os senadores governistas e os de oposição.

Para a comentarista Ana Paula Henkel, do programa “Os Pingos Nos Is”, da Jovem Pan, o depoimento dos irmãos Miranda foi confuso. “A sensação que passa é que esse circo foi um pouco armado pelo deputado. Colocou o irmão no meio e ele está meio acuado, um pouco perdido”, disse. “Em alguns momentos dessa CPI acho que até a Dilma estaria falando de uma maneira mais clara”, completou. Ana Paula também citou algumas acusações contra Miranda, divulgadas pela imprensa nos últimos anos. “O deputado Miranda tem várias acusações de enganar algumas pessoas ao longo dos anos, nos Estados Unidos e no Brasil. Parece que hoje ele fez mais algumas vítimas: Omar Aziz, Renan Calheiros, Randolfe Rodrigues. Porque se ele prometeu entregar alguma bomba para detonar a República, ele não entregou”, finalizou.