Ana Paula: Brasil está cansado de insegurança jurídica e quer ministros ‘terrivelmente constitucionalistas’

Rosinei Coutinho/SCO/STF - 12/03/2020 André Mendonça, indicado por Bolsonaro ao STF,será sabatinado no Senado



O presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira, 23, que está procurando um partido “para chamar de seu” e que o PP é uma possibilidade de filiação para tentar a reeleição em 2022. Em entrevista à Rádio 92, o mandatário disse não ter certeza se vai disputar a eleição mas afirmou que, em caso positivo, o ideal seria que pudesse ser um candidato independente, sem filiação a nenhum partido político. O presidente também falou sobre a indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal (STF), seu ministro “terrivelmente evangélico”. Bolsonaro disse acreditar que ele será aprovado na sabatina do Senado sem dificuldades. “O André Mendonça preenche tudo no tocante ao conhecimento da questão jurídica. Se aplicar uma prova escrita agora, eu duvido que a nota dele não seja no mínimo 9,5, mas eu queria somar isso a questão dele ser evangélico”, afirmou.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan, defendeu a possibilidade de candidatura avulsa nas eleições. “Isso seria um grande ganho para o nosso futuro político, pessoas comprometidas com políticas, com os eleitores, com o real progresso da sua comunidade, e não apenas com essas vertentes vergonhosas do nosso manual político, como por exemplo o fundão”, afirmou. Ana Paula também defendeu a indicação de André Mendonça ao STF e criticou os atuais ministros da Corte. “Eu queria muito é que os nossos ministros fossem terrivelmente constitucionalistas. Hoje o Brasil está tão cansado dessa insegurança jurídica trazida pelo STF, que a gente só está pedindo que eles sejam terrivelmente fiéis a nossa Constituição”, disse.

