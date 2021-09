Ana Paula: Brasileiro entendeu que, se nossa liberdade não é respeitada, a paz não vale a pena

Em evento militar nesta quarta-feira, Bolsonaro afirmou que quem quer paz precisa se preparar para a guerra; programa ‘Os Pingos Nos Is’ comentou

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Bolsonaro participou de evento para homenagear atletas nesta quarta



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta quarta-feira, 1º, que quem quer paz precisa se preparar para a guerra. O mandatário participou de um evento militar no Rio de Janeiro para homenagear atletas das Forças Armadas, medalhistas nas Olimpíadas de Tóquio. “Com flores não se ganha guerra. Muito se fala em armamento… Quem quer paz, se prepare para a guerra”, declarou. Em sua participação no programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan, Ana Paula Henkel disse que achou pertinente o discurso do presidente. “Amanhã já vão distorcer absolutamente tudo que ele disse, mas isso aí a gente está acostumado. O presidente pode dizer que o céu é azul e amanha vão arrumar alguma coisa sobre racismo, nazismo, golpe, ruptura. Não tem jeito”, afirmou. “Agora o brasileiro entendeu que, antes de qualquer coisa, se a nossa liberdade não é defendida, não é respeitada, aí não vale essa paz. A paz não vale a pena, porque não é uma paz justa para quem trabalha nas engrenagens desse país”, completou.

