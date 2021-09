Ana Paula: Brasileiro respeita o STF e quer salvar a instituição dessa composição de ministros

Luiz Fux afirmou que ninguém fechará a Corte e que desrespeitar decisões judiciais configura crime de responsabilidade; programa ‘Os Pingos Nos Is’ comentou

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Presidente do STF se manifestou sobre discurso do presidente Jair Bolsonaro em 7 de setembro



O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, comentou o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro nas manifestações do dia 7 de setembro. Em um discurso no início da sessão desta quarta-feira, 8, o magistrado afirmou que ninguém fechará a Corte e que desrespeitar decisões judiciais configura crime de responsabilidade. “O STF não tolerará ameaças à autoridade de suas decisões. Se o desprezo a decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer um dos Poderes, essa atitude, além de representar um atentado à democracia, configura crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional”, declarou Fux. O presidente do STF também afirmou que a Corte “jamais se negou e jamais se negará ao aprimoramento institucional”, mas ressaltou que críticas institucionais “não podem se confundir com narrativas de descredibilização do STF e de seus membros, tal como vem sendo gravemente difundidas pelo chefe da nação”.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan, disse que criticar um ministro do STF não significa criticar a instituição. “Nós continuaremos criticando membros do parlamento, do Executivo, do Judiciário, porque um membro não representa a instituição”, afirmou. “Não é sobre a instituição STF. O brasileiro respeita o Supremo Tribunal Federal, e tanto respeita que quer salvar a instituição dessa composição de ministros que não respeitam a Constituição. Ministro não é eleito, não tem voto, não representa o povo. O senhor, ministro Fux, assim como Alexandre de Moraes, Barroso e todos, não podem falar em nome do povo”, completou.

