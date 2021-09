Ana Paula: Com excelente costura de Temer, Bolsonaro demonstra que quer o bem do país acima de tudo

Presidente divulgou declaração à nação em que disse que nunca teve “nenhuma intenção de agredir quaisquer dos Poderes”; programa ‘Os Pingos Nos Is’ comentou

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Jair Bolsonaro falou sobre divergências com Alexandre de Moraes



Em uma declaração à nação divulgada nesta quinta-feira, 9, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) recuou e disse que nunca teve “nenhuma intenção de agredir quaisquer dos Poderes”. O mandatário reiterou seu respeito “pelas instituições da República, forças motoras que ajudam a governar o país” e reconheceu que boa parte das “divergências” decorrem de “conflitos de entendimento acerca das decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. À Jovem Pan, o ex-presidente Michel Temer confirmou que ajudou a redigir o documento em um encontro com Bolsonaro.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa “Os Pingos Nos Is“, elogiou a declaração do presidente e afirmou que um cenário “belicoso” entre os Poderes seria prejudicial para o Brasil. “A eleição de 2022 parece perto, mas tem muita coisa para acontecer até lá. Um cenário belicoso como o do momento seria muito prejudicial para o presidente, para sua base e até para o projeto de reeleição. Se continuássemos nesse cenário, quem seria muito prejudicado seria o Brasil”, disse. “O presidente mostra uma grandeza de baixar o tom. Eu acho que nada muda. O presidente hoje demonstra, numa excelente costura do ex-presidente Michel Temer, que quer o bem do país acima de tudo”, completou.

