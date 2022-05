Ana Paula comenta declaração de Moraes: ‘Povo não vai se acovardar diante de ditadura de togados’

Comentaristas do programa Os Pingos Nos Is analisaram falas do ministro; Moraes afirmou que a internet deu ‘voz aos imbecis’

Danilo Yoshioka/Estadão Conteúdo - 29/03/2022 Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio do aplicativo Telegram no Brasil



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que a internet “deu voz aos imbecis” e disse que o Judiciário não vai se acovardar diante de ataques. “A internet deu voz aos imbecis. Hoje qualquer um se diz especialista, veste terno, gravata, coloca painel falso de livros e fala desde a guerra da Ucrânia até o preço da gasolina, além de atacar o Judiciário”, declarou durante evento neste sábado, 14. O magistrado disse ainda que o Judiciário “não pode abaixar a cabeça para movimentos populistas” e ressaltou que os ataques às instituições são coordenados. “Isso foi sendo construído pelos movimentos populistas, principalmente pela extrema-direita. Não é descoordenado, tem muito dinheiro. De quatro em quatro anos tem eleições, e essas milícias digitais sabem disso. O Poder Judiciário não pode e não vai se acovardar perante essas agressões”, assegurou.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, afirmou que ministros do STF e alguns parlamentares “tem nojo” do povo falando de política. “Liberdade de expressão é você proteger exatamente aquilo que você não quer ouvir. O nosso Judiciário, assim como muitos políticos no Brasil, se acostumou a não ouvir ninguém, a ser o dono da verdade”, opinou. “O ministro Alexandre de Moraes diz que o judiciário não vai se acovardar. O povo também não vai se acovardar, o povo não vai se acovardar diante de uma ditadura de togados que não respeitam a Constituição Federal, nossas instituições, a independência dos Poderes, e que não respeitam o povo”, acrescentou.

