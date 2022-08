Ana Paula compara ações de Moraes à polícia secreta de Stalin: ‘Mostre-me o homem e lhe mostrarei o crime’

Comentaristas do programa Os Pingos Nos Is repercutiram a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal contra Luciano Hang e empresários que teriam defendido um golpe caso Lula vença as eleições

Nelson Jr./SCO/STF O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a PF realizasse ações de busca e apreensão contra integrantes de grupo de empresários bolsonaristas



Após ser barrado no Instagram, o Twitter e o Youtube suspenderam as contas de Luciano Hang nesta quinta-feira, 25. O empresário foi um dos alvos das ações da Polícia Federal, a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por ser acusado de defender um suposto golpe de Estado. Hang, que chegou a cogitar candidatar-se ao Senado Federal pelo Estado de Santa Catarina, participava de um grupo de WhatsApp junto a oito outros empresários em que um deles afirmou que preferiria um golpe à volta do Partido dos Trabalhadores ao poder, caso o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vença as eleições presidenciais. Antes das redes derrubarem sua conta, o empresário havia divulgado em suas redes sociais uma ligação telefônica que teve com Guilherme Amado, autor da matéria que acusou o grupo de defender o alegado golpe. Nela, o jornalista assume que Hang não defendeu golpe. O motivo da suspensão das contas não foi esclarecido.

Durante o programa Os Pingos dos Is, da Jovem Pan, a comentarista Ana Paula Henkel falou sobre políticos de esquerda que insinuam ter informações privilegiadas sobre operações da Polícia Federal e considerou a hipótese de haver uma ligação entre o grupo e o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. A analista comparou a atuação do magistrado à frente da Suprema Corte como o método de pensamento de Laurentti Beria, chefe da polícia secreta da União Soviética durante o governo de Joseph Stalin. “Ele ele se gabava de poder provar uma conduta criminosa contra qualquer pessoa. A infame ostentação era: ‘Mostre-me o homem e eu lhe mostrarei o crime'”, considerou.

