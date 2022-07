Ana Paula diz que ataque de Joaquim Barbosa ao papel das Forças Armadas na eleição é ‘histeria’

Comentaristas do programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, repercutiram a fala do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal que solicitou às Forças Armadas que permaneçam ‘quietinhas’ durante as eleições

FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO - 05/10/2017 Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), criticou as recentes manifestações do ministro da Defesa Paulo Sergio Nogueira



O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, utilizou as suas redes sociais nesta quinta-feira, 7, para rebater uma declaração do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, sobre as eleições de outubro. Para o ex-magistrado, as “Forças Armadas devem permanecer quietinhas em seu canto, pois não há espaço para elas na direção do processo eleitoral brasileiro”. Barbosa ressaltou que o apoio a uma “agenda de pressão desabrida e cínica sobre a Justiça Eleitoral, em clara atitude de vassalagem em relação a Bolsonaro” é uma sinalização ao mundo “que o Brasil caminha paulatinamente rumo a um golpe de Estado”.

Durante sua participação no programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, a comentarista Ana Paula Henkel afirmou que é “inacreditável” a reação de ministros e ex-magistrados da Suprema Corte contra a implementação de melhorias e auditorias do sistema eleitoral brasileiro. “O que é mais estarrecedor disso tudo é essa histeria por parte destes ungidos, porque antes eles falavam sozinhos. Hoje, nós sabemos que muitas decisões do passados eram proferidas por esses ministros e não tínhamos como contestar. Hoje nós temos e isso está irritando”, declarou.

Confira o programa desta quinta-feira, 07: