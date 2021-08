Ana Paula diz que STF faz ‘atropelo constitucional’ e que composição da Corte está contra o Brasil

Presidente do Supremo, Luiz Fux cancelou a reunião entre os chefes de poderes; programa ‘Os Pingos Nos Is’ comentou a decisão

Nelson Jr./SCO/STF Luiz Fux, presidente do STF, cancelou reunião entre os chefes dos poderes



O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, anunciou nesta quinta-feira, 5, o cancelamento da reunião entre os chefes dos poderes. A decisão de marcar o encontro foi divulgada no dia 12 de julho, quando o ministro se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O cancelamento ocorre após diversas críticas do mandatário aos ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, além de declarações sobre o sistema eleitoral brasileiro. “Como presidente do STF alertei o presidente da República, em reunião realizada nesta Corte durante as férias coletivas de julho, sobre os limites do exercício do direito ‘a liberdade de expressão, bem como o necessário e inegociável respeito entre os poderes para a harmonia institucional do país”, disse Fux. “Contudo, nos últimos dias o presidente tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes dessa Corte, em especial os ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Quando se atinge um dos integrantes, se atinge a Corte por inteiro”, completou.

Para Ana Paula Henkel, comentarista do programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan, o STF tem causado insegurança jurídicas e não respeita a Constituição. “Será que eles tem espelho no prédio do STF? O que nós mais temos visto nos últimos tempos no Brasil é uma absoluta insegurança jurídica causada pela Corte mais alta do país, que não respeita nossa constituição”, afirmou. “Até hoje o presidente Bolsonaro vem jogando nas quatro linhas em cada página da Constituição, mas parece que os exemplares do STF devem estar servindo como calço em algum sofá, em alguma mesa, porque é um atropelo inconstitucional em cima do outro. Onde está o Senado? Porque essa composição da Corte está contra o Brasil”, completou.

