Ana Paula: Ficamos esperançosos com Fux no STF, mas mostrou que é ‘mais do mesmo’

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Fux falou sobre pedido de impeachment contra Moraes



O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, falou nesta quinta-feira, 26, sobre o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro no Senado. Para o magistrado, a iniciativa tem “roupagem de ameaça”. “Aqueles que não aceitam as decisões judiciais devem se utilizar de recursos próprios, das vias próprias jurisdicionais, e não do impeachment. O impeachment tem uma roupagem de ameaça, de cassação do juiz por suas opiniões”, afirmou Fux em um evento online da XP Investimentos. “Nós já vivemos uma época em que houve delitos de opinião, mas a democracia brasileira está consolidada e ela não admite que os juízes trabalhem sobre o pário de ter que corresponder a vontade de A ou de B sob pena de sofrer impeachment”, completou.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan, criticou o discurso de Fux. “Quando o ministro Fux entrou para presidir o STF, nós ficamos esperançosos. Mas ele acaba de mostrar que é mais do mesmo. Ele é mais dessa batida politica que essa composição do STF apresenta”, disse. Ana Paula também voltou a defender a abertura do processo de impeachment contra Moraes. “Colocar um pedido de impeachment no Senado faz parte do nosso sistema de freios e contrapesos, é uma ferramenta legitima da nossa Constituição”, afirmou.

