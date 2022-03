Ana Paula Henkel cobra Pacheco sobre impeachment de Moraes: ‘Deixe o brasileiro ver quem vai votar contra’

Presidente do Senado reabriu sua conta do Twitter após quase um ano; programa Os Pingos Nos Is comentou

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 12/08/2021

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), reabriu sua conta do Twitter nesta terça-feira, 22. O parlamentar tinha o perfil privado há quase um ano e podia autorizar ou não os usuários a segui-lo. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que Pacheco não era obrigado a ter as redes sociais abertas. A decisão ocorreu após um pedido do comentarista Caio Coppolla. Agora, com o perfil do Twitter desbloqueado, internautas cobraram o senador pela análise do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes com a hashtag #Artigo52Pacheco.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, também cobrou o presidente do Senado pela abertura do processo. “Incomoda os ministros do STF e senadores como Rodrigo Pacheco o povo gostar de política, e o brasileiro se apaixonou por política”, disse. “Agora temos que questionar, sim, o senador Rodrigo Pacheco sobre o processo de impeachment de Alexandre de Moraes. Espero que venha um processo robusto para que ele coloque em plenário. ‘Mas não vai dar nada’. Não tem importância. Rodrigo Pacheco, coloca no plenário e deixa o brasileiro ver quem vai votar contra e a favor”, concluiu.

